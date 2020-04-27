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POLİTİKA

Brigitte Macron Emine Erdoğan’ı telefonla aradı

Emine Erdoğan’ı Covid-19 mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere

Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron'u telefonla aradı. Macron, Türkiye-Fransa arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Emine Erdoğan - Brigitte Macron
Emine Erdoğan - Brigitte Macron


Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ı telefonla aradı. İki First Lady, Covid-19 sürecinde ülkelerinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Fransa’da 11 Mayıs’tan itibaren aşamalı normalleşme sürecinin başlayacağını belirten Macron, zor günler geçirdiklerini ancak bunların geride kaldığını umduğunu söyledi.

Emine Erdoğan ise, Türkiye’nin, erken alınan tedbirler ve sağlık alanındaki güçlü altyapı nedeniyle proaktif bir mücadele sergilediğini ancak Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Erdoğan, bu savaşın ön cephesinde mücadele veren sağlık çalışanlarına olan teşekkürlerini yineledi. Emine Erdoğan ayrıca Fransa’daki Türk toplumunun, gönüllü olarak ürettiği maskeleri ve Türk fırıncıların ürünlerini, güzel bir dayanışma örneği olarak halka dağıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

arşiv

Uluslararası toplum samimi bir dayanışma sergilemeli

Macron’u, Paris Hastaneleri-Fransa Hastaneleri Vakfı aracılığı ile hastanelerin ve yaşlı bakım evlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterdiği çaba nedeniyle tebrik eden Erdoğan, “Büyüklerimiz velinimetimizdir, onları korumamız ve destek olmamız büyük önem taşıyor” dedi.

Brigitte Macron’u salgınla mücadele konusunda uluslararası temasları nedeniyle tebrik eden Emine Erdoğan, salgınla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun samimi bir dayanışma ve işbirliği sergilemesinin önemine değindi.
Macron, Emine Erdoğan ile pek çok uluslararası toplantıda tesis ettikleri samimi dostluğa vurgu yaparak, sohbetlerini özlediğini söyledi. Emine Erdoğan ise, daha önce İstanbul’u ziyaret etmemiş olan Macron’u salgın sonrasında İstanbul’a davet etti.

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