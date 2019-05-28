Bu kızlar geleceği kodluyor

Her alanda hayatımızı kuşatan teknolojiye yeni nesil de ayak uyduruyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın girişimleriyle 2017 yılında hayatımıza giren kodlama eğitimleri, gençlere geleceği tasarlama imkanı sunuyor. Kodlama eğitimi alarak ürün üretiminde ciddi mesafe kat eden Bağcılar Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kendi 3 boyutlu yazıcılarını üretiyor. İmam hatipli gençler, 3D yazıcının mekanik kısmını hallettikten sonra, kodlama kısmına geçiyor.

MEKANİĞİN ARDINDAN KODLAMA

Okulun tasarım atölyesinde kodlama eğitimi alan öğrencilerden Sena Karamahmutoğlu, tıp okumak istediği için kodlamanın işine yarayacağını söylüyor. Karamahmutoğlu, “Tasarım atölyemizde 3 boyutlu yazıcı yapıyoruz. Yaptığımız 3D yazıcının malzemelerini, hazır olan 3D’den tasarlayarak çıkarttık. Vidalamaya kadar hepsini biz yapıyoruz. Mekanik kısmını hallettikten sonra, kodlama kısmını yapıyoruz” diyor. Mimar olmak isteyen Havva Turmuş, “3D yazıcılar ile evler tasarlayabilir işimi kolaylaştırabilirim” derken Yaren Dündar “İHA yapıyoruz, bizim projemiz de bu. Önce uçurmak için eğitim aldık, şimdi kendimiz yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Gençler, aldıkları eğitimler sayesinde İnsansız Hava Aracı ve İnsansız Kara Aracı gibi birçok şey yapabiliyor.

AKILLI ROBOTİK SİSTEMLER ÇALIŞIYORUZ

Atölyede, öğrencilere uygulama bazlı eğitim verdiğini söyleyen kodlama eğitmeni Ümit Hacıoğlu, ilk kuralın “bozmak” olduğunu atarıyor. Hacıoğlu, “Atölyelerimizde ilk kural bozmak. Bozarak tamir etmeyi öğreniyorlar. Biz çocuklara kullandığımız telefondan çamaşır makinesine kadar, kodlanan her şeyi neden ve nasıl kullandığımızı ve bunları nasıl yapacağımızı öğretiyoruz” ifadelerini kullandı. Hacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar aldıkları eğitim sayesinde İnsansız Hava Aracı, İnsansız Kara Aracı gibi bir çok şeyi yapabiliyor. Akıllı robotik sistemler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm üzerine çalışmalar var. Eski bozuk malzemeleri tamir ederek başka okullara gönderiyoruz, ya da kendi aramızda kullanıyoruz. Burada yapılan projeler daha önce gerçekleşen projeler, bizim 160 öğrencimiz drone eğitimi aldı. Bunların 10 tanesi droneları profesyonel olarak tamir edebiliyor ve kendi dronelarını yapıyor. Aynı zamanda diğer öğrencilere de eğitim veriyorlar”

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Akıllardaki imam hatipleri silmeyi başaran Bağcılar Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu, 2017’de faaliyete geçmesine rağmen kodlama eğitimleri sayesinde şimdiden en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor.



Öğrenciler atölyede kas sensörü olan bir insan kolu üreterek, kolunu kaybetmiş bir insana yapay bir kol yapmış oluyor.