Bu mahalle uyuşturucuya savaş açtı

Son dönemin tüm dünyada yükselen zehri uyuşturucu, maalesef ülkemizde de gençleri ağına düşürüyor. Kolluk kuvvetlerinin zehirle amansız savaşına her kesim elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Bunlarda biri de Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nin 25 yıllık muhtarı Kadir Delibalta. 28 bin kişinin ikamet ettiği mahallede, 8 yıldır mahalleliyle birlikte gençleri uyuşturucudan kurtarmak için mücadele ediyor.

KAPILARI TEK TEK ÇALDIK

Çalışmalarını Yeni Şafak’a anlatan Delibalta, “Sekiz yıl önce mahallede torbacılar kol geziyordu. Sokak aralarında yatan bonzai kullanmış genç manzaralarıyla ilk kez Ramazan kumanya dağıtımı sırasında karşılaştık. Polise ve kaymakamlığa başvurdum. Tek tek ailelerin kapısını çaldım. Bu mücadelemde mahalle sakinleri de bana destek oldu. Onlarla birlikte gece gündüz demeden zehir tacirlerinin peşlerine düştük. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde çalışıp şafak operasyonları yaptırdık. Tedavi olmak isteyen gençlerimize, aileleriyle birlikte eğitimler düzenledik. Yüzlerce gencimizi kurtardık ama mahallemiz hala temizlenmedi. Zehir tacirlerinin hedefi haline geldim. Muhtarlık binası ve arabam saldırıya uğradı” diye konuştu.

Meskure Kufacı

ÇOCUĞUNUZUN PEŞİNİ BIRAKMAYIN

Altı yıl önce oğlunun bonzai kullandığını öğrenen Meskure Kufacı, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Oğlum 21 yaşındaydı. Eve geldiğimde sürekli uyuyordu. Bilgisayarda çalıştığı için yorulduğunu düşünüp üzerine düşmemiştim. Komşumuzun evden kötü koku geldiği uyarısıyla gerçeği öğrendik. Hayatımız karardı. Muhtarın kapısını çalıp ‘Yardım et oğlum elden gidiyor!’ dedim. Hastaneye yatırdık. Altıncı yılındayız. Aileler çocuklarını bırakmasın, peşlerine düşsün.”

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Görmezlikten geliyorlar

Sekiz yıldır Delibalta’yla birlikte mahalledeki gençleri kurtarmak için çalışan M.D, sonradan 17 yaşındaki oğlunun da bu zehiri kullandığını fark etmiş: “Başımdan aşağıya sular döküldü. Aileler çocuklarının madde kullandığını göz ardı ediyor. Utanıyor. Halbuki en büyük kötülük bu. Annenin babanın fark edemediğini polis nasıl bilecek?”

Oğlumu polise şikayet ettim

Çocuğu uyuşturucu madde bağımlısı olan H. D, şunları anlattı: “Benim oğlum çok küçük yaşlarda bu zehre bulaşmış. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Muhtarımızın böyle bir çalışma yaptığını öğrenip kapısını çaldım. Madde kullanmasını denetlemek için polise şikayet ettim. Yıllardır bu zehirle mücadele ediyoruz.”

GÜNDEM Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 215 bin 228 operasyon düzenlendi