​Bu millete kimse bir şey yapamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Vahdettin Köşkü’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan ve Vucic, yemekten önce bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namaz sonrası cemaate seslenerek birlik mesajı verdi. Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camii’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki konuşması görüntülendi: Allah'ın ipine sıkıca sarılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nde cemaate hitap etti. Al-i İmran Suresi'nden ayet okuyan Erdoğan şunları söyledi: 'Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim'' dedi. BiP'te paylaş

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AYETİ ARAPÇA OKUDU

Cuma namazının ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, Al-i İmran suresindeki “Hepiniz toptan, Allah’ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın” ayetinin Arapça’sını okuyarak sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

ALLAH’IN İPİNE SARILIN

“Bir arada buluşmayı lütfeden Allah’a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah’ın ipi Kur’an’a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah’ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

DÜNYA Almanya'nın eski büyükelçisi skandal yazısında AB'ye seslendi: Erdoğan'ın gitmesini bekleyin

TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kültür ve medeniyetin köşe taşı olan dilin, hiç kuşkusuz bir milletin kimliği ve karakterinin en belirleyici unsuru niteliği taşıdığını vurgulayan Erdoğan, dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini korumasının çok zor olduğunun altını çizdi. Erdoğan mesajında şunları dile getirdi:

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“Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

DİLİMİZİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANALIM

Biz de bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ederken, dilimizi ‘milli ruhumuz’ olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır.”