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Bu PKK'lı da Fransa'dan geldi

PKK yurtiçinde eleman devşirmekte zorlanırken son zamanlarda yakalanan ya da teslim olan teröristlerin örgüte Avrupa ülkelerinden katıldığı dikkat çekiyor. En son 22 Haziran’da sınır karakoluna teslim olan ‘Munzur B.’nin Fransa’dan Yunanistan’a oradan Irak’a geçtiği öğrenildi. Geçen hafta Irak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Alman vatandaşı diğerinin Fransa’da devşirildiği ortaya çıkmıştı. Yine mağarada açlıktan ölmek üzereyken yakalanan militan PKK’yla Fransa’da irtibat kurduğunu anlattı.

04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
PKK’lı teröristler, tek tek teslim oluyor. Geçen hafta yakalananlardan birinin, açlıktan bağırsaklarının delindiği tespit edilmişti.

PKK’lı teröristler, tek tek teslim oluyor. Geçen hafta yakalananlardan birinin, açlıktan bağırsaklarının delindiği tespit edilmişti.

Kararlı operasyonlar ve evlat nöbeti, terör örgütü PKK’da çözülmeleri beraberinde getiriyor. En son 22 Haziran’da Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan 4 PKK’lı, Habur ve Silopi’deki hudut karakollarına teslim olmuştu. Güvenlik güçlerine sığınan teröristlerden birinin, örgüte Fransa’dan katıldığı ortaya çıktı.

YUNANİSTAN’DAN KUZEY IRAK’A

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teslim olan teröristlerden birinin örgüt içinde “Munzur B.” kod adını kullandığını açıkladı. Teröristin Fransa’da yaşadığı ve geçen yıl örgüte buradan katıldığı belirtildi. “Munzur B.” kod adlı terörist ilk ifadesinde, Irak’ın kuzeyine gönderilmeden önce bir süre Yunanistan’da kampta kaldığını, burada kendisine örgütle ilgili bilgiler verildiğini söyledi.

YURT İÇİNDEN KATILIM DÜŞTÜ

Geçen hafta Irak’ın kuzeyinde SİHA ile etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin Alman vatandaşı olduğu, diğerinin de terör örgütüne Fransa’dan katıldığı belirlenmişti. Yine geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde bir mağarada bulunan ve beslenemediği için bağırsaklarının delindiği tespit edilen kadın teröristin de örgüte Fransa’dan devşirildiği ortaya çıkmıştı. Güvenlik uzmanları bu durumu, “yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine” yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendiriyor.



#Operasyon
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#İHA
#SİHA
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