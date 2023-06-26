Bu PKK'lı da Fransa'dan geldi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teslim olan teröristlerden birinin örgüt içinde “Munzur B.” kod adını kullandığını açıkladı. Teröristin Fransa’da yaşadığı ve geçen yıl örgüte buradan katıldığı belirtildi. “Munzur B.” kod adlı terörist ilk ifadesinde, Irak’ın kuzeyine gönderilmeden önce bir süre Yunanistan’da kampta kaldığını, burada kendisine örgütle ilgili bilgiler verildiğini söyledi.

Geçen hafta Irak’ın kuzeyinde SİHA ile etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin Alman vatandaşı olduğu, diğerinin de terör örgütüne Fransa’dan katıldığı belirlenmişti. Yine geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde bir mağarada bulunan ve beslenemediği için bağırsaklarının delindiği tespit edilen kadın teröristin de örgüte Fransa’dan devşirildiği ortaya çıkmıştı. Güvenlik uzmanları bu durumu, “yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine” yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendiriyor.