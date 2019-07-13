Bu topraklara sahip çıkacağız

Türkiye, 3 yıl önce 15 Temmuz'da tarihin en alçak ihanet girişimine tanık oldu. Asker üniformasına saklanan FETÖ'cü teröristlere cevabı, tanklara karşı göğsünü siper eden millet verdi. 15 Temmuz'da milletin silahlarını millete çeviren FETÖ'cü teröristler, milletin ölümüne direnişi karşısında hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa çıkan milyonlar sayesinde Türkiye 15 Temmuz'da yeniden ayağa kalktı.

251 ŞEHİT, 2 BİNDEN FAZLA GAZİ

Kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaş ve meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Vatandaşlar kimi zaman üzerlerine çıkarak, kimi zaman ise önlerine geçerek ya da yatarak tank ve zırhlı araçları durdurmayı başardı. Vatandaşların ölümü düşünmeden darbeye karşı durduğu bu gecede 251 vatandaş şehit, 2 binin üzerinde kişi ise gazi oldu.

BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Milletin şanlı direnişi pazartesi günü tüm yurtta törenlerle anılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

SİZLERİ 15 TEMMUZ'DA YEŞİLKÖY'E BEKLİYORUM

Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan mesajda, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine 'dur' diyen asil milletimizi saygıyla selamlıyor, vatanı için canını veren sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ bir terör şebekesidir

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz'u Anmak, İhaneti Anlamak" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, "15 Temmuz'u anarken, ihaneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, sevgili Peygamberimizin sünnetini model alarak yaşayalım. Dini kendi menfaatleri için kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyelim" ifadeleri yer aldı.

HEP BİRLİKTE ENGEL OLALIM

Hutbede şunlar kaydedildi: "15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaratılıştan gelen zenginliklerimizi istismar etmek isteyenlere karşı uyanık olalım. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyen nifak hareketlerine hep birlikte engel olalım. Unutmayalım ki kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ, asla İslami bir yapı değildir. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan FETÖ, bir terör şebekesidir."

HAYAT Cuma hutbesi: 15 Temmuz'u anmak ihaneti anlamak

Böyle şehit ettiler



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimini püskürtmek için sokaklara çıkarak bedenlerini siper eden vatandaşların o gece FETÖ'cü askerlere karşı verdikleri tarihi direniş, görüntülerle de kayıt altına alındı. Hain darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralıları taşıdığı motosikletiyle cuntacı askerlere meydan okuyarak şehitler kervanına katılan Yılmaz Ercan'ın (39) vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasından geçerek darbeci askerlere doğru ilerleyen Ercan'ın kısa sürede kurşunların hedefi olma anı ve cenazesinin sabaha karşı gelen ambulansa konulmasının ayrıntıları yer alıyor.

Destansı mücadele

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