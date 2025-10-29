Yeni Şafak
Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Mansur Yavaş

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) iştiraki PORTAŞ’ta yaşanan mali kriz, çalışanları derinden etkiliyor. Aylardır maaş alamayıp bir de işten çıkarılan PORTAŞ çalışanı Sadık Güneş 26 Ekim’de intihar etti. Olay, AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın açıklamalarıyla gündeme taşındı. Yalçın, “Bir yanda ‘PORTAŞ’ı uçurduk’ diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen işçiler var. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?” sözleriyle Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi. CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından “Sadık Güneş’in vicdanına sarılırız.

2 metrekareyi kendi nefislerine meşru görenleri yüce Allah ıslah eylesin” mesajını paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 döneminde PORTAŞ’ta doğrudan temin yönteminin kötüye kullanılarak piyasa değerinin çok üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği iddiasını soruşturuyor. MASAK raporlarına göre, PORTAŞ üzerinden milyonlarca liralık kamu kaynağı taşeron firmalar aracılığıyla üçüncü kişilere aktarıldı, bazı harcamalar ise sahte fatura ve “danışmanlık bedeli” adı altında sisteme işlendi. Mali tablonun bozulmasıyla PORTAŞ’ta son 5 ayda 2 binden fazla çalışan işten çıkarıldı, 350’ye yakın çalışan da 2 aydır maaş alamıyor. Soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.


