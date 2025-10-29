CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) iştiraki PORTAŞ’ta yaşanan mali kriz, çalışanları derinden etkiliyor. Aylardır maaş alamayıp bir de işten çıkarılan PORTAŞ çalışanı Sadık Güneş 26 Ekim’de intihar etti. Olay, AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın açıklamalarıyla gündeme taşındı. Yalçın, “Bir yanda ‘PORTAŞ’ı uçurduk’ diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen işçiler var. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?” sözleriyle Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi. CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından “Sadık Güneş’in vicdanına sarılırız.