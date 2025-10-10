Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğu soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) "2021-2024 yılları arasındaki 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklananlar arasında ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili, Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili ve organizasyon firması sahibi ile ortağı yer almıştı.
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma için izin talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.