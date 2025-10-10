Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması tamamlandı: Sadece Tan ve Sıla konserinin zararı 45 milyon lira!

PARAYI TAMİRCİYE ÇEKTİRMİŞLER





İsrafil Çetin ve Murat Özkan'ın ifadeleri, ABB konser soruşturmasında dikkat çekti. Çetin, Şenol Özekin için malzeme taşıma, para yatırma ve çek tahsilatı işleri yaptığını, karşılığında haftalık 1.500 TL aldığını belirtti. Özekin ölünce de Oral Karmaz ile çalışmaya başladığını, çek tahsilatlarının Özkan ile birlikte yapıldığını ve paraların çantalarla Şenol ve Oral'a teslim edildiğini söyledi.





Murat Özkan ise çek bozdurma işlemlerini İsrafil Çetin'in talimatıyla yaptığını, parayı bankada kendisine teslim ettiğini ifade etti.











