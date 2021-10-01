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AYDIN

Bu yöntemi ilk kez denediler: Su altından Sisam’a

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ’cüler akla hayale gelmeyecek yöntemler deniyor. Kuşadası açıklarında yakalanan FETÖ’cü 3 eski subay, su altı ‘sea scooter’larla Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmiş. Yakalanan FETÖ’cüler lastik botla Türk karasularına bırakılmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yöntemi ilk kez denediler: Su altından Sisam’a
FETÖ’cü eski subaylar deniz ortasında böyle bulundu.

Aydın Kuşadası açıklarında 28 Eylül’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, içinde 3 kişinin bulunduğu lastik bir bot fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri kendi botlarına aldı. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler dalış yapmak için denize açıldıklarını öne sürse de olayın aslı daha sonra anlaşıldı. Şüphelilerden O.Y. (34) ve F.K. (31) kendilerini yazılımcı, E.G. (32) ise mobilyacı olarak tanıtıp Güzelçamlı’dan sabah saatlerinde dalış için denize açıldıklarını öne sürdü. Yanlarında herhangi bir dalış malzemesi olmaması ve tedirgin davranışları nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

BÖYLE KAÇIŞ GÖRÜLMEDİ

  • İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan incelemede, şüphelilerin FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen eski üsteğmenler oldukları, haklarında devam eden FETÖ davaları bulunduğu ve yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlendi. FETÖ’cü eski subaylar ifadelerinde, su altı ‘sea scooter’la denize açıldıklarını, Sisam Adası’na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını anlattı. Yunanistan unsurlarınca yakalanan FETÖ’cüler daha sonra lastik botla Türk karasularına itilmiş. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’cüler PKK’lılarla kaçıyor

Edirne’de görev yapan Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ’cülerin PKK’lı teröristle birlikte yakalanması, örgüt mensuplarının Türkiye’ye karşı birlikte hareket ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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