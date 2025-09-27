Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

08:0627/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
BURSA'da 8 sefer, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BURSA'da 8 sefer, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

#BUDO
#Fırtına
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, duyuru geldi mi?