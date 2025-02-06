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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

08:576/02/2025, Perşembe
IHA
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Bazı BUDO seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Bazı BUDO seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.


#BUDO
#Bursa
#Marmara Bölgesi
#Meteoroloji

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