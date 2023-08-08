Buğday tozu patladı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Kocaeli Derince’deki silosunda patlama meydana geldi. TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda dün saat 14.40 sıralarında patlama yaşandı. Ardından da yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 60 silonun 13’ünde hasar oluştu. 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 kişi entübe edildi. Enkaz altında kimsenin olmadığı açıklandı. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. Gölcük, Körfez, Derince’de evlerin camları sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı. Güvenlik önlemi alınan siloda soğutma çalışmaları sürüyor.

TMO, patlamanın toz sıkışması nedeniyle yaşanmış olabileceği, sebebin detaylı teknik inceleme sonucu netleşeceğini açıkladı. Patlama hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “Konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşme ve alanda yapılan teknik incelemede, buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğu yönünde bir emare söz konusu değil” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama esnasında limandaki gemilerde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.