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Buğday tozu patladı

Kocaeli Derince’deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda yaşanan patlamada 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Şehir genelinde hissedilen şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Liman çevresinden yükselen dumanlar birçok noktadan görüldü.

04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kocaeli’deki TMO silosunda şiddetli bir patlama yaşandı.

Kocaeli’deki TMO silosunda şiddetli bir patlama yaşandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Kocaeli Derince’deki silosunda patlama meydana geldi. TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda dün saat 14.40 sıralarında patlama yaşandı. Ardından da yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 60 silonun 13’ünde hasar oluştu. 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 kişi entübe edildi. Enkaz altında kimsenin olmadığı açıklandı. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. Gölcük, Körfez, Derince’de evlerin camları sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı. Güvenlik önlemi alınan siloda soğutma çalışmaları sürüyor.

SEBEBİ NET DEĞİL

TMO, patlamanın toz sıkışması nedeniyle yaşanmış olabileceği, sebebin detaylı teknik inceleme sonucu netleşeceğini açıkladı. Patlama hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “Konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşme ve alanda yapılan teknik incelemede, buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğu yönünde bir emare söz konusu değil” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama esnasında limandaki gemilerde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.


#Patlama
#TMO
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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