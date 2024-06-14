Bugün karne günü: Milyonlarca öğrenci tatile hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne alacak. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu bugünkü son ders zilinin ardından atacak. Ayrıca bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak. Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı. Öğrenciler, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için 9 Eylül 2024'te dersbaşı yapacak.