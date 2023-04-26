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Gündem

Bülent Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı: Olağanüstü bir durum yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler yapılıyor." dedi. Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi.

12:58 . 26/04/2023 Çarşamba
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Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.


Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan,
"Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor."
dedi.

Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi.


Turan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:


  • "Olağanüstü bir durum yok. Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Bülent Turan
#Cumhurbaşkanı
19 dakika önce
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