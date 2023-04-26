Bülent Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı: Olağanüstü bir durum yok

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan,

"Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor."