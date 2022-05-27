Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu aksaklığın giderilmesinin ardından normale döndü

Bulgaristan, sınırdaki özel şirketlerin işlettiği sebze meyve analiz laboratuvarlarının devletin kontrolünde işletilmesine karar verdi. Bu kapsamda sistem değişikliğine ve revizyona gidildi. Bu süreçte Türk tarafından, sınırlı sayıda frigolu tabir edilen tır geçişine izin verildi. Bu nedenle Türkiye tarafında frigolu araçların bekleme süreleri de arttı.

Sistem değişikliğinin tamamlanmasının ardından sınırdaki tır trafiği normale döndü.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Bulgaristan'daki analiz laboratuvarında revizyondan kaynaklı aksama dolayısıyla tır trafiğinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bugün itibarıyla araç trafiğinin normale döndüğünü ifade eden Kavak, "Yaş sebze meyve ihracat trafiğinde şu an bir aksaklık yaşanmıyor." dedi

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Sürücüler sorunun çözülmesinden mutlu

Ukrayna'ya domates taşıyan Serkan Özçelik de Bulgaristan tarafından kaynaklanan sorun nedeniyle bir gün boyunca aksaklık yaşandığını anlattı.

Romanya'ya yük götüren Bülent Hüseyinoğlu, dün görüştüğü arkadaşlarının çıkış için uzun saatler beklediğini öğrendiğini, sorunun çözülmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Limon taşıyan Mithat İncir de müdahalenin ardından tır geçişinin normale döndüğünü kaydetti.

FOTOĞRAF 7 Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor. Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor. Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor. Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor. Tır şoförlerinden Uğur Sezgin, AA muhabirine, dün gece girdiği sırada beklediklerini söyledi.<br><br>Sınır kapısına varmak için yaklaşık 12 saat daha bekleyeceğini belirten Sezgin, Bunun sebebi her zaman olduğu gibi Bulgaristan kapısının ağır çalışması. Bulgaristan biraz hızlı çalışsa bu sıralar en azından bu kadar fazla olmaz. Biz de daha az sıra beklemiş oluruz.\" dedi.<br><br>Sezgin, yoğunluğun bu sene daha erken başladığını dile getirdi.<br><br>Bulgaristan'ın yavaş çalışması ve ihracatın artmasının yoğunluğu artırdığını ifade eden Sezgin, Rusya'ya yapılan ihracatın da kuyrukların uzamasında etkili olduğunu söyledi. İsmail Akçakavak da kuyrukta uzun süre bekledikleri için zorlandıklarını belirtti. Bulgaristan'a açılan sınır kapısında 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu Bulgaristan'ın yoğunluk karşısında yetersiz kalması nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.

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