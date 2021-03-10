Bulgaristan’da insan haklarına aykırı muamele: Fotoğrafı 'başörtülü' diye vize vermediler

Sivas’ta yaşayan Sümeyye Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültürel Çalışmalar Bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Eğitimi için 7 ülke gezen Yılmaz, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Herkes İçin Dayanışma’’ adlı projeye başvurdu.

Başvurusu onaylanan Sümeyya Yılmaz, Bosna Hersek’in Visoko şehrine gitmek üzere belgelerini toparladı. Bosna Hersek’e gitmek için karayolunu tercih eden Yılmaz’ın Bulgaristan üzerinden geçiş yapması gerekti.

Yılmaz, Bulgaristan vizesi için belgeleri teslim etti ancak belgeler kendisine geri iade edildi.

Sümeyya Yılmaz’a başı kapalı fotoğraf kabul edemediklerini ve başı açık fotoğraf getiremediği takdirde evraklarını kabul etmeyeceklerini söylediler.

Hayal kırıklığına uğrayan Yılmaz, daha sonra Bulgaristan Büyükelçiliğini aradı ve oradan da aynı cevabı aldı. Yılmaz bunun üzerine hakkını aramak için gerekli mercilere başvurdu.

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Başı açık fotoğraf istediler

Sümeyya Yılmaz, başı kapalı fotoğraf getirmedikleri takdirde evrakların kabul edilemeyeceğinin söylendiğini belirterek, “Bugüne kadar yaklaşık 7 ülke gezdim. Bunların ikisinde bir süre eğitim ve gönüllülük bağlamında yaşadım. Güney Kore’de 6 ay yaşadım. Azerbaycan, Gürcistan, Letonya, Estonya, Finlandiya ve İsveç’i gezdim.

İki arkadaş 10 aylık bir proje için Bosna Hersek’ten kabul aldık. Avrupa destekli bir projeydi. Karayoluyla gitmeyi tercih ettiğimiz için Bulgaristan transit vizesine başvurmamız gerekiyordu.

3 Mart’ta vize başvurumuzu yaptık. Evraklarımızı teslim ettiğimizde evrakların tam olduğunu ancak başörtülü fotoğraf nedeniyle kabul edemeyeceklerini söylediler ve bizden başı açık fotoğraf talep ettiler.

Biz bunun insan haklarına aykırılık teşkil ettiğini belirttik ve bunu yapamayacağımızı söyledik.‘O zaman evraklarını kabul edemeyiz’ dediler. Bunu sözlü ifadeyle yaptılar.

Bulgaristan Büyükelçiliği’ni de aradık. Orası da bu durumu teyit etti. Bir süredir başı açık fotoğraf kabul ettiklerini ya da saçın bir kısmının gözüktüğü kulakların ve çenenin tamamen açık olduğu sadece üst kısmın kapalı olduğu bir fotoğraf kabul edebileceklerini söylediler. Diğer ülkelere giderken kullandığım fotoğrafları kabul edemeyeceklerini ve başımın açık olduğu bir fotoğraf getirmem gerektiğini söylediler’’ şeklinde konuştu.

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Hayal kırıklığına uğradı

Yılmaz, hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, “Bu durum beni çok derinden üzdü. Çünkü bu insan hakları ihlalidir. Benim din, dil, inanç, kıyafet özgürlüğümü kısıtlayacak bir harekettir. Bunu bir devletin yapıyor olması geçekten onur kırıcı bir durumdur. Avrupa Birliği Projesi kapsamında gidecektik zaten. Böyle bir projeye başvurduğum ilk adımda yine Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından reddedilmek kişisel inancım nedeniyle hayal kırıklığına uğrattı beni.

Bunun için gerekli mercilere başvuru yaptım. CİMER, İnsan Hakları Derneği ve basına bildirdim. Çünkü ben faydalanamasam bile benden sonraki gelecekler için böyle bir yol açmak istedim. Benim gideceğim proje kültürle alakalı bir projeydi. Bu durum akademik çalışmamı da ciddi oranda etkileyecek bir durum olacak" dedi.