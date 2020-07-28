Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bulgaristandan gelen korkutan haber sonrasında Türkiye harekete geçti
EDİRNE

​Bulgaristan'da Meriç'ten su içen hayvanlar öldü, Türkiye de önlem aldı

Bulgaristan'dan gelen korkutan haber sonrasında Türkiye harekete geçti

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde Meriç Nehri'nden su içen 28 büyükbaş hayvanın zehirlendiği iddialarının ardından, nehrin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeye gelen ekipler su numuneleri alarak, incelemeye gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Meriç Nehri
Meriç Nehri

Bulgaristan'ın Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden dün akşam saatlerinde su içen 28 büyükbaş hayvan zehirlenerek öldüğü iddia edildi.

Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü yetkililere bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

DHA
Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı.

Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova, durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti.

DHA
Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı.

  • Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı. Numuneler Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çiftçiler ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı.

Ekipler, Meriç Nehri'ndeki durumla ilgili takibini sürdürüyor.

Abone Ol Google News
Dünyayı güzelleştiren hareket

Dünyayı güzelleştiren hareket

​Nijeryalı yetim Cemile'nin yaşadığı tarifsiz mutluluk.
Korona gölgesinde Hac

Korona gölgesinde Hac

​Yurt dışından giriş yasak, Kabe'ye dokunmak yasak...
Üsküdarda bulundu

Üsküdar'da bulundu

​Belediye başkanı tweet attı: Nat Geo Üsküdar!

Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açılışında açık çağrı.
21 takımlı <br>Süper Lig

21 takımlı
Süper Lig

​'Küme düşme kaldırılsın' tartışması yeniden alevlendi.

Bayram öncesi önemli uyarı

Bayram öncesi önemli uyarı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamada bulundu.

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

​Libya'dan "Türkiye olmasa senaryo farklıydı" çıkışı.

Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Hayat

Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'na iki gün kala en çok merak edilen konulardan birisi de hava durumu oldu. Meteoroloji yetkilileri, bayramı süresince yağışların yurdun genellikle kuzeydoğu kesimlerde görülmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğini duyurdu.
Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hayat

Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milyonlarca genç öğrencinin nefesini tutarak beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. MEB'in ilan ettiği sonuçların ardından adaylarda 'tercih' telaşı başlarken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısı yine dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllardan bu yana dereceye giren öğrenci sayısını neredeyse her yıl daha da artıran okul, bu kez de geleneği bozmadı ve farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkartmayı başardı.
Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler
Gündem

Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler

CHP'Li bir belediyenin adı daha yolsuzluk skandalına karıştı. İstanbul Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu iddia edildi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.