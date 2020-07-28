Bulgaristan'dan gelen korkutan haber sonrasında Türkiye harekete geçti

Hayat

Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milyonlarca genç öğrencinin nefesini tutarak beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. MEB'in ilan ettiği sonuçların ardından adaylarda 'tercih' telaşı başlarken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısı yine dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllardan bu yana dereceye giren öğrenci sayısını neredeyse her yıl daha da artıran okul, bu kez de geleneği bozmadı ve farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkartmayı başardı.