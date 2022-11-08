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YEREL GÜNDEM

Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık

Kişisel verilerini ele geçirdikleri insanların hayatını cehenneme çeviren çete, Albay Paneli adlı uygulama üzerinden Twitter’da terör estiriyor. Çete, belirledikleri kullanıcıların bilgilerine ulaşıyor, istediklerini elde etmek için şantaj, tehdit ve zorbalık yapıyor.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
​Kişisel verilerini ele geçirdikleri insanların hayatını cehenneme çeviren çete, Albay Paneli adlı uygulama üzerinden Twitter’da terör estiriyor.

Son günlerde, sosyal medyada kendilerini ‘Kaosçu’ olarak adlandıran siber çete, Twitter’da vatandaşı bezdirdi. Albay Paneli ismini verdikleri bir uygulama üzerinden, belirledikleri kullanıcı ve ailelerinin kişisel verisine ulaşıyor, istediklerini elde etmek için şantaj ve zorbalık yapıyor. Anonim hesaplar ve yurt dışına kayıtlı telefon numaraları ile kendilerini gizleyen siber çete, hedef aldıkları kişilere, kişisel verilerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunuyor.

TACİZ EDİYORLAR

Sosyal medya çetesi, istediklerini alamadıklarında kişinin ya da ailesinin fotoğrafını, adresini ve telefon numarasını sosyal medyada, “Ermenistan Arşiv” isimli Telegram ve WhatsApp gruplarında paylaşıyor. Twitter üzerinden hedef belirledikleri kişinin adıyla canlı yayın açan 'Kaosçu'lar, hakarette bulunuyor, aile bireylerini arayarak taciz ediyor. 'Kaosçu'ların taciz edip isteklerde bulunduğu Azra Karaaslan, O.E ve ismini vermek istemeyen bir kişi, kaldıkları zorbalığı Yeni Şafak’a anlattı.

BİR YUVA YIKTILAR

O.E: “Çetenin kartal veya kılıç gibi sembolleri var. Kullanıcı adlarında da o sembolü kullanıyorlar. Dört kişide bulunan Albay Paneli üzerinden insanları tehdit ediyorlar. @Rioooo3x, @dogubalat ve @Poin3443 kullanıcı adına sahip kaosçularda panel olduğuna eminiz. Ellerinde onlarca kişinin özel görüntüleri var. Geçtiğimiz perşembe akşamı canlı yayında bir yuva yıktılar. Bir kişinin karısının numarasını buldular. Kadın kocasını terk etti, abisinin yanına gitti. Benim yanıma da gelip konuşmak istediler. Müsaade etmedik. @dogubalat, @Berf7625, @theekaiiii, @atakankaraca53, @lil_baby, @ZEUS_NO111, @ACARISFLEX, ve onlarca kişi gıyabımda oda açıp saatlerce hakaret etti.”

KÜFÜR ETTİLER

Azra Karaaslan: “Twitter’daki canlı yayınıma girip, ağır küfürler ediyorlardı. Ben de bir gün bu ekipten birini yayınımdan attım. Bu olaydan sonra ablama WhatsApp’tan mesaj geliyor. Benim bilgilerimi, ev adresimi, TC kimlik numaramı, anne ve baba adımı, telefon numaramı gönderiyorlar. “Azra mesaja baksın yoksa bilgilerini yayarız” diye tehdit ediyorlar. Kişisel bilgilerin elimde, üzerine kredi çekerim” gibi mesajlar attılar. Ahlaksız mesajlar, şantaj ve iftira ile zorbalıklarına devam ediyorlar”

İFTİRA ATTILAR

İsmini vermek istemeyen bir doktor: "Ben,Twitter’dan valilik onayı alarak bağış toplayan SMA gönüllüsü bir doktorum. Bağış yayınımızda konuşmalarına izin vermediğim için @chefbalkaya kullanıcı adı olan şahıs, gece 5’te kız kardeşimi arayıp ‘Abin yoğun bakımda’ demiş. Başka bir gün açtıkları canlı yayının başlığını annemin adı yapmışlar. Aralarında @rinnatenseiii, @vttiri, @Kiof61 @CANPETROVA @theekaiiii, @hakikat00, ve adını bilmediğim onlarca kişi saatlerce anneme küfür etti. ‘İstediğimizi yapmazsan seni bitiririz’ diyorlar."

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