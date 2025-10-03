Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur’da tır makasladı: Yol trafiğe kapandı

Burdur’da tır makasladı: Yol trafiğe kapandı

20:233/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ekipler tarafından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılırken tırın kaldırma işlemleri devam ediyor.
Ekipler tarafından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılırken tırın kaldırma işlemleri devam ediyor.

Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi Tekke Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan tır makasladı, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde bariyerlere çarpan tır makasladı, kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu Çeltikçi ilçesi Tekke Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AHG 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır makaslanırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılırken tırın kaldırma işlemleri devam ediyor.


#Burdur
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs miktarı ne kadar olacak? Gözler GSB’de