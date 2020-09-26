Şelalede fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Ucuz atlattı

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Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar

İzmir'de, vatandaşı ucuz tatil mesajları ile tuzağa düşürerek 1.1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. 73 kişiden para toplayan 18 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte otel rezervasyonlarına ait çok sayıda fatura, sahte acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları, makbuzlar ve ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.