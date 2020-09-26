Şelalede fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Ucuz atlattı

Bursa’dan Suuçtu’ya gezmeye gelen 30 yaşındaki sağlık çalışanı Engin Demir, şelalede fotoğraf çekilmek isterken 5 metrelik kayanın üzerinden düşerek ayağını kırdı.
Arkadaşlarıyla birlikte Suuçtu'ya tur düzenleyen Demir, burada şelaleye yakın bir kayanın üzerine çıktı. Arkadaşlarından fotoğraf çekmelerini isteyen Demir, üzerine çıktığı kayanın kayganlığını hesaplayamadı.
Ayağı kayarak 5 metrelik kayanın üzerinden düşen Demir'in ayağının kırıldığı tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, aynı zamanda tur için kiraladıkları otobüsünde şoförü olduğu öğrenildi.