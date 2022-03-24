Uludağ'da korkunç dakikalar: Ayı ile böyle göz göze geldiler

'ÇOK ETKİLENDİM, AĞLADIM'<br><br>Market sahibi Abdullah Bayar da belediye personelinin hareketi karşısında çok duygulandığını anlatarak \"Böyle güzel bir olay ile hiç karşılaşmadım. Kapıda ayakkabısını çıkarmaya çalıştığını gördüm. İçeriye o şekilde gelmesini söyledim. Benim ısrarıma rağmen kabul etmedi. Ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla girdi ve alışverişini yaptı. Bu davranışı çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok etkilendim ve ağladım\" diye konuştu.