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BURSA

Uludağ'da korkunç dakikalar: Ayı ile böyle göz göze geldiler

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri: Uludağda korkunç dakikalar: Ayı ile böyle göz göze geldiler
Uludağ'da korkunç dakikalar.

Uludağ’da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi’ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ’da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı. Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.

SANİYE SANİYE O ANLARI KAYDETTİLER


Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, ’’Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynırlarının orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik’’ dedi.

Mersin'de sahil portakal doldu: Turistler şaşkına döndü
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Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.
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Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü.
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Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı.
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Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya'dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
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Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.
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Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.
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Mersin'de sahil portakal doldu: Turistler şaşkına döndü
Mersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Duygulandıran hareket: 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı
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Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçi Ahmet Ataş, 21 Mart'ta sabah saatlerinde Beykent Mahallesi'ndeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Bir süre sonra çalışmasına ara veren Ataş, alışveriş için yakınlardaki bir markete gitti.
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4 çocuk babası Ataş, markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dükkanın önünde bıraktı.
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Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar'ın ısrarlarına rağmen Ataş, çorapları ile girdiği dükkanda alışveriş yaptı.
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O anlar, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>
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'VİCDANEN DAHA RAHAT ETTİM'<br><br>Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş \"İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim\" diye konuştu.
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'ÇOK ETKİLENDİM, AĞLADIM'<br><br>Market sahibi Abdullah Bayar da belediye personelinin hareketi karşısında çok duygulandığını anlatarak \"Böyle güzel bir olay ile hiç karşılaşmadım. Kapıda ayakkabısını çıkarmaya çalıştığını gördüm. İçeriye o şekilde gelmesini söyledim. Benim ısrarıma rağmen kabul etmedi. Ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla girdi ve alışverişini yaptı. Bu davranışı çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok etkilendim ve ağladım\" diye konuştu.
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'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı
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Duygulandıran hareket: 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı
Gaziantep'te belediye işçisi Ahmet Ataş (35), ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı. Davranışı ile market sahibini duygulandıran Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" dedi.


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