Yine başıboş köpek dehşeti: Kartopu oynayan çocuk kanlar içinde kaldı

Kendini kafese kilitleyerek köpek gibi havladı: Ben bugün köpeklerin sesiyim

Türkiye'de tehlikeli ırkların ve başıboş köpeklerin saldırıları gündemdeki yerini korurken, kendini hayvansever olarak tanımlayan bir şahıs köpeklerin sesi olduğunu söyleyerek eylem yaptı. Şahıs, kendini kafese kilitleyerek, 'Ben bugün köpeklerin sesiyim, hav hav hav...' şeklinde bağırdı.