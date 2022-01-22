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Yine başıboş köpek dehşeti: Kartopu oynayan çocuk kanlar içinde kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar topu oynayan çocuklardan birine köpek saldırdı. Kulağından yaralanan Yusuf Can O.(13), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri: Yine başıboş köpek dehşeti: Kartopu oynayan çocuk kanlar içinde kaldı
Yusuf Can O.

Edinilen bilgiye göre, Olay Akhisar Mahallesi Akhisar Spor Tesislerinde meydana geldi. Yusuf Can O. (13), tesislerin sahasında arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. O sırada K9 tabir edilen kurt köpeği, gence saldırdı.

Kulağından ısırılan genç, kanlar içinde kaldı. Köpeğin saldırısına uğrayan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


  • Yapılan incelemede sol kulağında doku kaybı oluşan genç tedavinin ardından plastik cerrahi bölümüne sevk edildi.

'SAHİBİ BIRAKIP GİTMİŞ'

Olayı anlatan Yusuf Can O., "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Kurt cinsi köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Koşa koşa eve gittim. Sonra hastaneye geldik. Şikayetçiyim” dedi.

Bakırköy'de yürüyüşe çıkan iş adamına 6 köpek saldırdı: İBB'ye dava açacağım
FOTOĞRAF 7
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Olay, dün Bakırköy-Ataköy Sahili’nde meydana geldi.
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Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan iş adamı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradı.
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Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan Karaağaç, kurtulmak için kendisini yola attı.
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Ezilme tehlikesi de geçiren iş adamına yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı
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Karaağaç ise tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi, ancak hiçbir sürücü onu almadı.
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Birçok yerinden yara alan Karaağaç, 10 gün rapor aldı.
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Karaağaç’ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine dava açacağı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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