Bursa’da akıl almaz kaza

Nedim Şener: Her gün KHK'lılarla toplantı yapan CHP kumpas mağdurlarıyla hiç görüştü mü?

Gazeteci Nedim Şener konuk olduğu canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. CHP'nin Ergenekon ve Balyoz davası mağdurlarıyla, KHK'lı ve FETÖ'cü askeri öğrencilerin ailelerine gösterdiği tutuma değinen Şener, 'Mesela Dursun Çiçek kumpasların mağduru. Bir gün CHP binasına kumpas mağduru aileleri toplayıp bir toplantı yaptı mı CHP? Hayır.



Ama FETÖ'cü askeri öğrencilerin aileleri her tarafta dolaşıyorlar ve CHP'lilerle toplantı yapıyorlar. Söyleyin bir tane 'ergenekon, balyoz mağduru aileleri toplayıp toplantı yaptık' dediler mi?



Dursun Çiçek milletvekili oldu. Sonra, akıbet belli. Mustafa Balbay, akıbet belli, Mehmet Ali Çelebi, akıbet belli.' diye konuştu.

