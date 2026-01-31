Yeni Şafak
Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

23:0531/01/2026, Cumartesi
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki İbrahim A., sol bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs elindeki bıçakla İbrahim A.’yı (16) sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.


#Bursa
#İnegöl
#kavga
