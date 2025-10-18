Yeni Şafak
Bursa’da iki işçi kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

20:4018/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kanalizasyon çukuru kazarken meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkü Mahallesi’ndeki olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi’nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan 2 kişi, meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bursa
#Mudanya
#göçük
