Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Çarpışma sonrası savrulan motosiklet yayalara çarptı: Beş yaralı

Çarpışma sonrası savrulan motosiklet yayalara çarptı: Beş yaralı

00:4618/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet savrularak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, araç sürücüsü ile yaya olarak kaldırımda bulunan üç kişi yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet savrularak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 sürücü ile kaldırımda bulunan 3 yaya yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Hacı İsa Mahallesi 130309. Sokak ile Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 130309. Sokak’tan gelen R.Z. yönetimindeki 42 AZS 588 plakalı motosiklet, Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi üzerinden Hacı İsa Camii istikametine seyir halinde olan M.T.Y. idaresindeki 06 DSM 575 plakalı hafif ticari araca yan kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.Z., hafif ticari araç sürücüsü M.T.Y. ile yaya olarak kaldırımda bulunan M.Ç., S.C. ve Y.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.



#Konya
#Karapınar
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde