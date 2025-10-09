Yeni Şafak
Konya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

15:349/10/2025, jeudi
AA
Konya'nın Halkapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Konya, Niğde ve Mersin sınırları içerisinde yer alan Bolkar Dağları'nın en yükseği olan Aydos Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

