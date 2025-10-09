Konya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Konya, Niğde ve Mersin sınırları içerisinde yer alan Bolkar Dağları'nın en yükseği olan Aydos Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Konya'nın Halkapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Konya, Niğde ve Mersin sınırları içerisinde yer alan Bolkar Dağları'nın en yükseği olan Aydos Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
#Konya
#Halkapınar
#Niğde
#Mersin
#Aydos Dağı