Everest Dağı'nda kar fırtınası: Bir kişi hayatını kaybetti

DHA
Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.
Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınasında bir yürüyüşçü, hipotermi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çin’in Qinghai eyaletindeki Laohugou bölgesinde gerçekleşen olayda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.


