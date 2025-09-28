Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Uludağ'da 'mahsur' kurtarma operasyonu

Uludağ'da 'mahsur' kurtarma operasyonu

01:0928/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışan bir kişi havanın kararmasıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve JAK ekipleri, konumunu belirledikleri vatandaşı kurtardı.

Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Ö.F. (35) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.

Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F. güvenli alana getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince ilk kontrolü yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.




#Bursa
#Uludağ
#Zeyniler Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...