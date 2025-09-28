Uludağ'da 'mahsur' kurtarma operasyonu

Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışan bir kişi havanın kararmasıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve JAK ekipleri, konumunu belirledikleri vatandaşı kurtardı.
Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Ö.F. (35) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.
Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F. güvenli alana getirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince ilk kontrolü yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.