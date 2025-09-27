Yeni Şafak
Otomobil, park halindeki asit yüklü tankere çarptı: 1’i bebek 5 yaralı

17:2127/09/2025, Cumartesi
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin park halindeki asit yüklü tankere arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. 

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Enes Y. (30) yönetimindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet G. (52) idaresindeki 35 BZP 594 plakalı asit yüklü tankere arkadan çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki aynı aileden, sürücü ile Merve Y. (26), Fevzi Y. (60), Hatice Y. (52) ve 1 yaşındaki Asil Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Asil Y. adlı bebek ile Hatice Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

