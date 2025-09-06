Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çamura saplanan araç mahsur kaldı

Çamura saplanan araç mahsur kaldı

23:276/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ekipler, otomobili kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Ekipler, otomobili kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Çorum'da sağanak yağışın ardından sel sularının getirdiği çamura saplanan otomobil mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından çamura saplanan otomobil, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası 06 TNY 92 plakalı otomobil, sel sularının taşıdığı çamurda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çamura saplanan otomobili kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.



#Çorum
#Yağmur
#Çamur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filibeli aslında 1911’de Siyonizm’e karşı uyarmıştı