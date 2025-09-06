Çamura saplanan araç mahsur kaldı

Olay, Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası 06 TNY 92 plakalı otomobil, sel sularının taşıdığı çamurda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çamura saplanan otomobili kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.