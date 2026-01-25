Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza, 20 Ocak günü saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze giden Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybederken, sürücü Selahattin Yiğit ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri ise, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi.