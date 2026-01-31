Yeni Şafak
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Üç kişi yaralandı

21:33 31/01/2026, Cumartesi
DHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurşunlu Mahallesi Pazaryeri Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Enegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Pazaryeri Yolu'nda meydana geldi. Kirman M. (58) idaresindeki 06 GNS 73 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Ü. (28) yönetimindeki 16 AZV 943 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen otomobillerde sıkışarak yaralanan Yüksel Ü., Kirman M. ve Kirman E. (54) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


