Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı



23:1330/01/2026, Cuma
IHA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. (14) idaresindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) yönetimindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan T.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


