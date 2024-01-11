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Bursa'da kahreden olay: Okuldan evine giden 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Bursa'da okuldan çıktıktan sonra ailesine "servisle gelmeyeceğim, arkadaşlarıma uğrayacağım" diyen 13 yaşındaki kız, evine gittiği sırada cipin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Ortaokul öğrencisi Beyza Nur gözyaşları arasında toprağa verilirken, cip sürücüsü ise tutuklandı.

09:45 - 11/01/2024 الخميس
IHA
Okuldan evine giden 13 yaşındaki öğrenciye araba çarptı
Okuldan evine giden 13 yaşındaki öğrenciye araba çarptı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.U. idaresindeki 34 YZ plakalı cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (13) çarptı.

Cipin çarpmasıyla birlikte savrulan Beyza Nur Gecü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Beyza Nur'u ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Önce beyin kanaması geçirdi sonra kalbi durdu


Hastanede tedavi altına alınan ve önce beyin kanaması geçiren sonra da kalbi duran Beyza Nur kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula her gün servis ile gittiği ve kazanın yaşandığı gün annesinden izin alarak arkadaşlarıyla kısa bir süre geçirdikten sonra eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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