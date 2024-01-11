Bursa'da kahreden olay: Okuldan evine giden 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.U. idaresindeki 34 YZ plakalı cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (13) çarptı.