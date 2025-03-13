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Bursa'da Lise öğrencisini vuran iki kardeş yakalandı

Bursa'da Lise öğrencisini vuran iki kardeş yakalandı

14:3913/03/2025, Perşembe
DHA
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Bursa'da lise öğrencisi Yakup A.'yı (18), pompalı tüfek ve tabancayla vuran Mert Ali A. (19) ile Deniz Yusuf A. (18) kardeşler yakalandı.

Karşı komşu oldukları öğrenilen Yakup A'nın geçen yıl şüphelilerden Mert Ali A.'yı bir tartışma sonrası bıçakladığı belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü okuldan çıkan Yakup A.'ya, iddiaya göre, kendisini motosikletle takip eden 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle 7 el ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçış anları kamerada

Kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan Mert Ali A. ile kardeşi Deniz Yusuf A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin Yakup A.'nın karşı komşusu olduğu ve Yakup A.'nın, Mert Ali A.'yı geçen yıl, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakladığı ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Yakup A. ile aralarında husumet olduğunu söyleyen Mert Ali A., “Biz kimseyi takip etmedik. Yolda karşılaştık. Aramızda geçmişte husumet vardı, vurma olayını gerçekleştirdim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Bursa
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