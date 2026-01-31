Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: Üç kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde sürücü ve 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne giden Yasemin A. (35) yönetimindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Yasemin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Eflin A. (10) ve Utku A. (8) yaralandı.