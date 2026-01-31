Yeni Şafak
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: Üç kişi yaralandı

Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: Üç kişi yaralandı

22:2931/01/2026, Cumartesi
IHA
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak sürücü ve 2 çocuğun yaralanmasına yol açtı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde sürücü ve 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne giden Yasemin A. (35) yönetimindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Yasemin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Eflin A. (10) ve Utku A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


