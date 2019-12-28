Bursa’da yerli oto sevinci

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300’ü nitelikli personel olacak.

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5 MODELDE 175 BİN ÜRETİM

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin aded olacak. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için vergi desteği, personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13’ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80’ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

30 BİN OTOMOBİL ALIM GARANTİSİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin aded elektrikli otomobil için uygulanacak. Yerli otomobilin üretim yerinin Bursa olarak açıklanması kentte sevinçle karşılandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek” dedi.