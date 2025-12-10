Yeni Şafak
Bursa’daki tır kazasında acı haber: 1 ölü 3 yaralı

Bursa’daki tır kazasında acı haber: 1 ölü 3 yaralı

15:1610/12/2025, Çarşamba
Bursa’da seyir halindeki tırın yol kenarındaki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen yaralanmalı kazada acı haber geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü 43 yaşındaki Çetin Serbest, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 11.30 sıralarında Yoluçatı Mahallesi, çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 42 RU 205 plakalı şeker pancarı yüklü tır, kontrolden çıkıp önce yol kenarında duran, Çetin Serbest idaresindeki 16 KG 775 plakalı hafif ticari araca, ardından 16 AJH 088 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Çetin Serbest ağır yaralanırken, kamyonetteki Ö.B. (25) ve H.B. (26) ile tır sürücüsü Hasan Y. hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversite Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Serbest, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.






