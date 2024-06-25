Büyük Aile Platformu Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan LGBT propagandasının yasaklanmasını talep etti

Tüm siyasi parti liderlerine ve milletvekillerimize çağrıda bulunduk, 'Bunu siyaset üstü konu olarak değerlendirin ve bunlar artık yasaklansın.' Rusya, Çin, Polonya gibi 24 ülke LGBT propagandasını yasakladı. LGBT propagandasının yasaklanmasını istiyoruz. Bununla ilgili halkımızın haklı talebini Meclisimize sunduk ve sonuç istiyoruz. 'Sözde onur ayı' etkinlikleri kapsamında ülkemizin pek çok yerinde etkinlikler yapılıyor. Bunlar aile yapımıza zarar veriyor. Bu etkinliklerin de yasaklanmasını istiyoruz."