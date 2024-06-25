Büyük Aile Platformu Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan LGBT propagandasının yasaklanmasını talep etti

Büyük Aile Platformu üyeleri TBMM'de - Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz (ortada)
Gençler üzerinden aile kurumunu hedef alan Batı kaynaklı LGBT dayatmasına karşı aileyi koruma hedefiyle yola çıkan
Büyük Aile Platformu
üyeleri, TBMM'de Meclis Başkanı
Numan Kurtulmuş
ile biraraya geldi.
Platformun kurucularından 15 sivil toplum kuruluşunun başkanı ve 7 bölgeden yerel aile platformunun başkanı Ankara’da Kurtulmuş ile görüştü.
Görüşmede hangi konular ele alındı?
Görüşmede hangi konular ele alındı?
Görüşmenin ardından açıklama yapan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri
Serdar Eryılmaz
, ne talep ettiklerini ve neler görüştüklerini anlattı.
"LGBT propagandası yasaklanmalı"
"LGBT propagandası yasaklanmalı"
Verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Eryılmaz, şunları söyledi:
"Görüşmede üç talebimiz oldu, onları ilettik. Yeni anayasa sürecinde ailenin korunmasına dair maddelerin yer almasına ve aileyi ifsad eden hususlara dair tedbirlerin alınmasına ilişkin talebimizi ilettik. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 150 bin vatandaşımızdan imza topladık, Meclise arz ettik. Bu, LGBT propagandasının yasaklanması ve LGBT derneklerinin kapatılmasıydı.
Tüm siyasi parti liderlerine ve milletvekillerimize çağrıda bulunduk, 'Bunu siyaset üstü konu olarak değerlendirin ve bunlar artık yasaklansın.' Rusya, Çin, Polonya gibi 24 ülke LGBT propagandasını yasakladı. LGBT propagandasının yasaklanmasını istiyoruz. Bununla ilgili halkımızın haklı talebini Meclisimize sunduk ve sonuç istiyoruz. 'Sözde onur ayı' etkinlikleri kapsamında ülkemizin pek çok yerinde etkinlikler yapılıyor. Bunlar aile yapımıza zarar veriyor. Bu etkinliklerin de yasaklanmasını istiyoruz."
Eryılmaz, yeni anayasa çalışmasında ailenin korunmasına ilişkin maddelerin yer alması gerektiğini ifade ederek, LGBT propagandasının yasaklanması ve LGBT derneklerinin kapatılmasına yönelik düzenlemelerin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Öte yandan buluşma sırasında konuşan Kurtulmuş
, "Ailenin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler, başta anayasa düzenlemeleri olmak üzere buradaki taleplerin de, sizler tarafından çok sesli bir şekilde Türk kamuoyu gündemine getirilmesi, önümüzde zaten açıkça farklı bir şekilde yürüttüğümüz anayasa yapım sürecinde aileyle ilgili konuların da anayasaya girmesine katkı sağlayacaktır."
demişti.
#Büyük Aile Platformu
#Numan Kurtulmuş
#LGBT
18 dakika önce