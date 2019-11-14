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POLİTİKA

Büyük cepheye hazırlık

PKK’ya yönelik Türkiye içinde birincisi 17 Ağustos’ta başlatılan Kıran operasyonlarının 6’ıncısı için düğmeye basıldı. Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesindeki operasyona 2 bin 360 personel, 157 özel tim katılıyor. Kıran-6’nın Suriye ve Irak’a yönelik olası ‘büyük bir operasyonun adımları’ olduğu belirtiliyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurt içerisinde kırsal bölgeleri teröristlerden temizlemeye yönelik ilki 17 Ağustos’ta başlatılan Kıran operasyonlarının 6. safhası için düğmeye basıldı. Dün başlayan Kıran-6 ile güvenlik güçleri Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde PKK’nın kış üslenmesini engellemeyi ve oradaki teröristleri imha etmeyi hedefliyor. Operasyona jandarma komando, JÖH-PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor. Kıran operasyonları serisinde şimdiye dek 116 terörist etkisiz hale getirilirken, toplamda 195 mağara, sığınak ve depo imha edildi, PKK’nın 19 işbirlikçisi de yakalandı. Tonlarca patlayıcının tespit edildiği faaliyetlerde PKK elebaşı pek çok isim de öldürüldü. Süreci Yeni Şafak’a değerlendiren emekli Albay Coşkun Başbuğ, Kıran’ı ‘geri bölge emniyeti’ ile Suriye ve Irak’a düzenlenecek ‘büyük bir operasyonun adımları’ olduğunu söyledi. İşte Başbuğ’un verdiği bilgiler:

BÜYÜK CEPHE...

  • “Kıran operasyonu başladığında ‘1, 2, 3 diye gider’ demiştim. Burada amaç Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun terör unsurlarından temizlenmesi için tamamını elden geçirmek. Kıran-6’da teröristle mücadeleden çok teröre destek verenlerle mücadele edilecek. Kıran-6, Kıran-1’in başladığı bölgede yapılıyor. Teröristlerin üzerinden düşen not defteri, kimlik, telsiz, silah gözden kaçan ne varsa ele geçirilir. Kışa girilirken buralarda elden geçirilmemiş bölge kalmadı. Kıran’ın bir başka amacı daha var. Suriye’de önümüz karanlık. Ne olacağı belli değil. ABD, Abrams tanklarını bölgeye getirdi. Önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak’a büyük bir terör operasyonu düzenleyebiliriz. Geri bölge emniyeti dediğimiz bir tabir var. Geride aklınızın kalmaması lazım. Bu yüzden Pençe operasyonu ile beraber büyük bir operasyon kapıda diyebiliriz.”

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