Büyük dayanışma

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” teması ile Külliye’de yapılan zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından olağanüstü zirve vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

EŞİNE AZ RASTLANIR AFET

Erdoğan, “Bugün sizleri misafir eden Ankara, 31 yıl önce Türk Dili Konuşan Ülkeler Birinci Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış, teşkilatımızın ilk tohumları bu vesileyle atılmıştı. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız” dedi. “Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibarıyla dünyada eşine az rastlanır bir tabii afetle sarsıldı” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle inşallah deprem bölgemizi çok kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

MİLLETİMİZ UNUTMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ölçekteki afetler karşısında, eldeki imkanların yetersiz kaldığını kaydederek, şunları söyledi: “Biz de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine, uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası, yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. ‘Acılar paylaşıldıkça azalır’ anlayışıyla en zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Birleşmiş Milletler 16 Şubat'ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç tarafından 20 Mart'ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek.”

KKTC İLE GÜÇLENDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü zirveyi "Birliğimiz gücümüzdür" şiarıyla icra ettiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerinin başından beri sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile düzenli temas halindeyim. Aracılık ettiğimiz Karadeniz Tahıl Mutabakatı ve kapsamlı esir değişimi, tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Enerjide anahtar olduk

qCumhurbaşkanı Erdoğan “Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi, ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor” diyerek bel kemiğini TANAP’ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletlerinin, Avrupa’nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldiğini vurguladı. Erdoğan, “Bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında, enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz. Doğu-Batı arasındaki ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz Orta Koridor, artık güvenilir bir alternatif sunuyor” dedi.

Türkiye güç odağı oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT Olağanüstü Zirvesi’nde şunları söyledi: “Geçen 20 yıl içinde Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye zaferlerle dolu bir yol üzerinde saygıdeğer şekilde ilerledi. Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir. Aynı zamanda bir güç odağı olmuştur. Türkiye, tüm dünyada saygıyla anılıyor ve dünyadaki herkes Türkiye’nin askeri gücünü ve savunma sanayisindeki başarısını imrenerek izliyor.”

Mükemmel dayanışma

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kardeş ülkelerin her zaman birbirlerini desteklemesi gerektiğine dikkati çekerek, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, “Türk devletleri, mükemmel bir birlik ve dayanışma örneği gösterdi” dedi. Türk halkının zorluklardan her zaman güçlenerek çıktığını dile getiren Tokayev, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu zorluğun üstesinden geleceğini belirtti.

Her zaman yanınızdayız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızların Türk halkıyla yakın tarihi bağlarının süregeldiğini belirterek, “Yüzyıllar boyunca halklarımızın yakınlığı ve bağları devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Biz her zaman sizin yanınızdayız” dedi. Caparov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarı diliyorum çünkü kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar, Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacaktır” diye konuştu.

6 Şubat Anma Günü olsun

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, depremlerin ardından Özbekistan halkının, dostlarının başına gelen bu zorlu günlerde hep bir ağızdan “Türkiye seninleyiz” diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştuğunu söyledi. Mirziyoyev, “Hayatını kaybeden tüm insanların parlak hatırasına özel bir saygı göstermek amacıyla her yıl 6 Şubat'ın TDT çerçevesinde ‘Kurbanları Anma ve Dayanışma Günü’ ilan edilmesini teklif ediyorum” dedi.

Dimdik ayakta duracağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçileri olmaya, sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Sizlerden istirhamım haklı davamızda bizleri desteklemeniz, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanızı her platformda göstermeniz ve Türk dünyasının hak ve çıkarlarının bölgedeki temsilcisi olan devletimizin uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etme mücadelesine katkı koymanızdır” dedi.

Kilit rol oynayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, TDT üyelerinin de Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın sağlanmasını desteklediğini ifade etti. Küresel çapta bloklaşma yerine tüm ülkeler arasında bağlantıların oluşmasından yana olduklarına dikkati çeken Orban, “(Küresel bloklaşmalar arasında diyalog kurulmasında) Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Birlik olmamız önemli

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin ana konusunun doğal afetler ve olağanüstü halleri yönetmek olduğunu belirterek “Türk devletleri olarak dayanışma sağlamamız, birbirimize destek vermemiz ve birlik olmamız önemli” diye konuştu.

16 maddelik bildiri

Zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katıldı. Zirve sonrası 16 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride Türk dünyasının Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunun altı çizildi. Bildiride öne çıkan unsurlar şöyle:

Ulusal tıbbi kurtarma ekipleri arasında iş birliğini güçlendirmeye ve ortak kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Depremden etkilenenlere ihtiyaç duyulması hâlinde ve duyulduğu zamanda insani yardım sağlamaya devam etmeye hazır olunduğu yinelendi.

Brüksel’de ortaklaşa düzenlenmesi planlanan Uluslararası Bağışçılar Konferansına üyeler katılmaya teşvik edildi.

Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye'de yaklaşan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Özbekistan’daki referandumun başarılı bir şekilde sonuçlanacağı yönündeki kanaatler teyit edildi.

Erdoğan’a liderliği dolayısıyla şükran sunuldu. Seçimler için başarı diledikleri ifade edildi.

UNESCO tarafından bir “Dünya Türk Dili Günü” ilan edilmesine yönelik tam taahhütler yeniden teyit edildi.

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Türk Yatırım Fonu kuruldu

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, Zirve’mizin somut kazanımlarından biri olmuştur” dedi. Erdoğan fon sayesinde, KOBİ’lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacağını vurguladı. Türk Yatırım Fonunun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmesine de katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Erdoğan, “‘Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı’ ilkesi çerçevesinde kurulacak fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Bu şekilde küresel finans camiasında İstanbul’un oynadığı merkezi rolün pekişmesini de temin etmiş olduk.” şeklinde konuştu.







