Büyük sıçramanın eşiğindeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekirdağ’da düzenlenen ‘’Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi’’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Ekonominin olumlu yönde seyrettiğini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye salgın döneminde sağlık alanında mücadele verirken, kalkınma altyapısının önemli yatırımlarını da ihmal etmedi. Barajlardan tünellere, atık su arıtma tesislerinden havalimanı pistlerine kadar pek çok yatırımı salgına rağmen tamamladık. Sanayi tesislerimizin önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimini sürdürdü. Şimdi tüm sanayi tesislerimiz hem yurt içi talebe hem ihracata yönelik ciddi bir atılım hazırlığı içindedir.

KISA SÜREDE TELAFİ EDECEĞİZ

Türkiye, 2018 yılında maruz kaldığı kur, faiz, enflasyon saldırısını püskürtüp, yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde salgına yakalandı. Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Nitekim tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜNÜYOR

Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız. Ülkesini ve milletini seven herkesi bu büyük yatırım ve istihdam seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu seferberliği destekleyecektir. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye’nin önü açık görünüyor.

520 YENİ FABRİKA AÇILDI

Salgına rağmen ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerinde 520 yeni fabrika açıldı. Gıdadan kimyaya, mobilyadan makine imalatına farklı sektörlere odaklanan bu fabrikalar için özel sektör 8 milyar liralık yatırım yaptı. Yine ilk 5 ayda özel sektörü, yatırımlarını desteklemek üzere 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacaktır.

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SON İKİ ÇEYREKTE GÜÇLÜ BÜYÜME

Haziranın ilk üç haftasında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi mayıs ayına göre yüzde 26 arttı. İmalat sanayiinde siparişler ve kapasite kullanım oranları da günden güne yükseliyor. Yine haziranın ilk üç haftalık ihracat verileri, mayısa göre yüzde 25 daha fazladır. Yurt dışı piyasaların da toparlanmaya başladığını görüyoruz. Dış konjonktürdeki toparlanmayla ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz.

FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ

Fırsatlar şimşek gibidir. Çakar ve kaybolur derler. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu ise birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sahip çıkmaktan geçiyor. Türkiye’nin özellikle son 7 yılında yaşadığı tüm saldırıların, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini hedef alması bu yüzdendir.

Avrupa’nın en büyük çevre projesi

Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, bugün inşasını bitirdikleri tünele atık suyu aralık ayında vereceklerini söyledi. Erdoğan, projeyi bitirdiklerinde 1300’ün üzerinde fabrikanın sisteme dahil olacağını aktararak, yapılan bu yatırımlarla Ergene Nehri’nin su kalitesinin önemli ölçüde iyileştirileceğini ve Ergene Nehri’nin suyunun temiz akmasının sağlanacağını vurguladı. Plan kapsamında bugüne kadar 395 kilometrelik dere yatağının temizlendiğini anlatan Erdoğan, nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerinde ise kanalizasyon sistemi inşa edildiğini kaydetti. Erdoğan, taşkınlara yönelik tedbirlerin de alındığını belirterek, “Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinden 24’ü hizmete girdi” dedi.

Çamlıca Kulesi’nde inceleme

Vahdettin Köşkü’nden Tekirdağ’daki merasime bağlanan Erdoğan, daha sonra yapımı devam eden Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu’na geçti. Erdoğan, burada da vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Koruda piknik yapan aileleri selamlayıp çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı’daki konutuna geçti.

Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu’nda vatandaşlarla sohbet etti.