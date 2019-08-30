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POLİTİKA

Büyük Zafer'in 97. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Haber Merkezi AA
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zaferin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:
  • "Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz.
  • Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine 'Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele, bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır.' diye yazdı.


Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

Anıtkabir ziyarete açıldı


Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanın Aslanlı Yol'daki yürüyüşünün başlangıcında yol kenarında görevli bir asker rahatsızlandı, komutanın yardımıyla güçlükle ayakta durabilen asker bir süreliğine bölgeden uzaklaştırıldı. Asker, bir süre dinlendikten tekrar görev bölgesine döndü.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

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İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.

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