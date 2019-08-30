Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine 'Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele, bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır.' diye yazdı.