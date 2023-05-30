Büyükşehirleri koruyalım paniği

Millet İttifakı, 28 Mayıs'taki ikinci turda yaşanan yenilginin ardından bir arada kalmanın hesaplarını yapıyor. Önceki gece CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 6'lı Masa liderlerinin öncelikli hedefi, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar bir arada durabilmek. 6'lı Masa liderlerinin toplantısında, yurt dışı oyların seçim sonuçları üzerinde etkisi de göz önünde tutularak yeni bir yol haritası çizilmesine karar verildi.

YENİLGİYE GURBETÇİ KILIFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt içi oylarının yüzde 49'un üzerinde kaldığını bildiren kaynaklar, yurt dışı seçmenin oy kullanma hakkının olmadığı yerel seçimlerde rüzgarı kendilerinden yana çevirmeye çalışacaklarını bildirdi. 6'lı Masa liderlerinin bu kapsamda, yerel yönetimleri kaybetmemek için Millet İttifakı'nın sürdürülmesi noktası girişimlere devam etme kararı aldığı öğrenildi.

İTTİFAKI KORUYALIM!

Türkiye genelinde oyların artırıldığı ancak Erdoğan'ı yenecek güce erişemediklerini bildiren 6'lı Masa kaynakları önlerinde yerel seçimlerin olduğunu kaydetti. Kaynaklar, "Biz elimizdeki 11 büyükşehir belediyesini korumak ve daha fazlasını almak için yeni bir seçim var. Büyük kentlerde ardaki farkı korumak için İstanbul ve Ankara seçimlerindeki ittifak mantığını müdafaa etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.







