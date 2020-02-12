Gündem Buzdan şehir
ARDAHAN

Buzdan şehir

Sibirya soğuklarının yaşandığı ve sıfırın altında 40 derece ile yurt genelinde en düşük sıcaklık değerinin ölçüldüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşların evlerinden dışarı çıkmakta zorlanması sebebiyle hayat donma noktasına geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göle/Ardahan
Göle/Ardahan

Dün gece ise sıfırın altında 39 derece soğuk hava kaydedilen ilçede en çok su şebeke hattı olumsuz etkileniyor. 6 bin nüfuslu ilçede 200’den fazla su abonesinin şebekesi dondu. Belediye ekipleri, donan şebekelerin açılması için vatandaşa yardımcı olmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Göle/Ardahan
  • İlçenin en işlek caddelerinden Oltu Caddesi’nde patlayan su şebekesi hatları nedeniyle buz kütleleri oluştu. Bazı noktalardaki buz kütlelerinin yüksekliği bir metreyi geçti. Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan sıcaklıklar ise şu şekilde oldu: Merkezde eksi 22.5, Çıldır’da eksi 30, Posof’ta eksi 18, Damal’da eksi 25 ve Hanak’ta eksi 25 derece.

Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 39’u gördü
GÜNDEM
Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 39’u gördü

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