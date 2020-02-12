Buzdan şehir

Dün gece ise sıfırın altında 39 derece soğuk hava kaydedilen ilçede en çok su şebeke hattı olumsuz etkileniyor. 6 bin nüfuslu ilçede 200’den fazla su abonesinin şebekesi dondu. Belediye ekipleri, donan şebekelerin açılması için vatandaşa yardımcı olmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Göle/Ardahan

İlçenin en işlek caddelerinden Oltu Caddesi’nde patlayan su şebekesi hatları nedeniyle buz kütleleri oluştu. Bazı noktalardaki buz kütlelerinin yüksekliği bir metreyi geçti. Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan sıcaklıklar ise şu şekilde oldu: Merkezde eksi 22.5, Çıldır’da eksi 30, Posof’ta eksi 18, Damal’da eksi 25 ve Hanak’ta eksi 25 derece.