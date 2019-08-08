Çağrı merkezi vurgunu!

43 milyon TL haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün akıl almaz çalışma sistemi ise hayret uyandırdı. (Arşiv)

Çağrı merkezi kurarak vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık çetesi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nca verilen talimatla birlikte film gibi operasyon başlayan Jandarma ekipleri, çeteye ilk olarak İlki 2 Ağustos 2018’de olmak üzere operasyon düzenledi. Cezaevindeki örgüt lideri H.H.E ankesörlü telefon vasıtasıyla çete elemanlarına "çağrı merkezi işine yeniden girin" şeklinde talimat verdiği tespit edildi.

KARI - KOCA SÜSÜ VERDİLER

Örgüt elemanlarının yeniden faaliyete geçtikten hemen sonra bir villa kiralayarak işe koyulduğu, bu süreçte çete üyelerinin gözetlenmeyi engellemek amacıyla kendilerine karı-koca süsü verdiği belirlendi. Hatta örgüte yeni katılan acemi dolandırıcılara, tecrübeli dolandırıcılar ‘usta-çırak’ ilişkisi içerisinde çağrı merkezinde ikna eğitimi verdi.

TIKLADIĞINIZ AN BAŞLIYOR

Onlarca vatandaşı kandırarak 43 milyon TL haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün akıl almaz çalışma sistemi ise hayret uyandırdı. Hacker ve saha elemanları olmak üzere 2’ye ayrılan örgüt, kurdukları sahte internet sitesi üzerinden vatandaşları ağına düşürüyor. İnternet üzerinden ilk etapta 50 bin numara satın alarak harekete geçen hackerlar, bu numaralara önce tek tek mesaj gönderiyor. Ulusal bankaların sitelerini birebir kopyalayan hackerların gönderdiği mesajlardaki linke tıklandığı an ise soygun başlıyor. Hackerlar hesaplarda bulunan paraları, saha elemanlarının haberi olmayan yakınlarını da alet ettikleri kişilerin hesap numaralarına gönderiyor. Hesaba geçen paraları ATM’lerden çeken saha elemanları, hesap limiti dolayısıyla kuyumculardan da alışveriş yapıyor.

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19 BÖLGEYE YAYILMIŞLAR

Jandarma, İstanbul ilinde Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4’ü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 2. dalga operasyonda 21 kişi daha çağrı merkezi dolandırıcılığı kapsamında yakalandı. Şahıslardan 17’si tutuklandı.

Kripto paraya yatırmışlar

Dolandırıcılık çetesinin saha elemanlarını tespit eden istihbarat birimleri, her elemana bir jandarma personeli takip ettirdi. Saha elemanlarının elde edilen paradan hackerların payını göndermek için ATM’lerde QR veya kartsız işlem yaptığı, bu sayede takip edilemediği tespit edildi. ATM’den işlem yapan dolandırıcıların hemen akabinde aynı ATM’den işlem yapan jandarma personeli, bu sayede yapılan sahtekârlığı daha kolay tespit etti. Örgütün elde ettiği paralarla lüks araç aldığı ve kripto paralara yatırım yaptığı öğrenildi. Jandarma, bu tarz olayların yaşanmaması için vatandaşın gelen numaraya itibar etmeden banka ile iletişime geçmesini tavsiye ediyor.