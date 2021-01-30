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POLİTİKA

Cahit Berkay'dan CHP'den istifa eden vekillere tepki: Enayi yerine koydunuz

CHP'nin politikalarını eleştirip Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden üç vekile Cahit Berkay tepki gösterdi. Berkay "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz. Hele böyle bir dönemde" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv - Cahit Berkay istifa eden CHP'lilere tepki gösterdi.
Arşiv - Cahit Berkay istifa eden CHP'lilere tepki gösterdi.

CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken, ünlü sanatçı Cahit Berkay'dan üç vekile tepki geldi.

Daha önce Muharrem İnce'nin parti kurmasına "Verdiğim oyu haram ederim" ifadelerini kullanan Berkay, dün de sosyal medya hesabından istifa eden vekilleri hedef aldı.

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"ENAYİ YERİNE KOYDUNUZ"

İstifa eden 3 vekilin CHP'lileri enayi yerine koyduğunu söyleyen Berkay "Eyy CHP den istifa eden üç milletvekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" ifadelerini kullandı.

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