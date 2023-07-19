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Çakarlı gelin arabası polisten kaçamadı

Erzincan’da trafik akışını yavaşlatan ve "çakarlı" olduğu belirlenen gelin arabasının sürücüsüne ceza kesildi.

09:31 . 19/07/2023 Çarşamba
IHA
İhbar üzerine gelin arabası olarak kullanılan çakarlı araç, trafik polislerince durduruldu.

İhbar üzerine gelin arabası olarak kullanılan çakarlı araç, trafik polislerince durduruldu.

Erzincan merkezde dün akşam saatlerinde, düğün konvoyunun önünde ilerleyen “çakar” takılı gelin arabası dikkat çekti.İhbar üzerine gelin arabası olarak kullanılan çakarlı araç, Şeker Fabrikası önünde trafik polislerince durduruldu. Yapılan inceleme sonrasında sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun,
"Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak"
maddesinden cezai işlem uygulanarak, aracın çakar tertibatının sökülmesi tebliğ edildi. Öte yandan trafik ekiplerinin trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere yönelik başlattıkları düzenli uygulamalar şehirde vatandaşların takdirini topluyor.
#Erzincan
#Gelin arabası
#Çakarlı
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